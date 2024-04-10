"Азов" відмовився вирушати під Часів Яр": російські фейки і маніпуляції за 10 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Наше джерело в Генштабі розповіло, що "Азов" відмовився вирушати під Часів Яр для утримання фронту".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный", посилаючись на анонімне джерело інформації, повідомив: "Теза Зеленського, що новий контрнаступ України буде успішнішим за попередній - це популізм і спроба вселити всім надію на "перемогу" на тлі постійного відступу ЗСУ".

Фейк: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Українці просять РФ повернути вилучених у ЄС дітей, оскільки українські посольства відмовляють їм у допомозі".