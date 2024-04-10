"Українська влада продала Одещину та Миколаївщину іноземцям": Росія запустила дезінформаційну кампанію
Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію про нібито продаж українською владою Одеської та Миколаївської областей
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали вчергове запустили дезінформаційну кампанію щодо буцімто "продажу українською владою Одеської й Миколаївської областей Франції та Великій Британії відповідно", - пише ЦПД.
За основу фейку рашисти взяли світлини зі сторінки народного депутата України, зроблені ще в грудні 2022 року.
"Насправді це фейк, який є частиною плану з дискредитації української влади. Проаналізувавши цю "новину", Центр установив, що рашисти поширювали ідентичну інформацію раніше - у грудні 2022 року. Мета цієї інформаційної кампанії — створити ілюзію несамостійності України та посіяти невпевненість українців у майбутньому країни", - наголосив Центр.
ЦПД радить українцям критично сприймати такі "новини", звертати увагу на джерело та перевіряти інформацію.
- 8 квітня очільник російського МВС Колокольцев заявив про начебто розкриття поліцією осередків українського "Правого сектору" в містах Росії.
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