"Українська влада продала Одещину та Миколаївщину іноземцям": Росія запустила дезінформаційну кампанію

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали вчергове запустили дезінформаційну кампанію щодо буцімто "продажу українською владою Одеської й Миколаївської областей Франції та Великій Британії відповідно", - пише ЦПД.

За основу фейку рашисти взяли світлини зі сторінки народного депутата України, зроблені ще в грудні 2022 року.

"Насправді це фейк, який є частиною плану з дискредитації української влади. Проаналізувавши цю "новину", Центр установив, що рашисти поширювали ідентичну інформацію раніше - у грудні 2022 року. Мета цієї інформаційної кампанії — створити ілюзію несамостійності України та посіяти невпевненість українців у майбутньому країни", - наголосив Центр.

ЦПД радить українцям критично сприймати такі "новини", звертати увагу на джерело та перевіряти інформацію.