"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Також він додав, що головним завданням залишається протидія екстремізму. Цю “новину” поширюють пропагандистські ЗМІ.

"Правда: викриття "осередків "Правого сектору" – це спроба російських силовиків зобразити бурхливу діяльність після гучного провалу в "Крокусі". Крім того, жахалки про "українських диверсантів", які нібито діють по всій Росії, - гарний спосіб нагнітання антиукраїнської істерії серед росіян", - пояснили у Центрі.

Також спеціалісти зазначають, що на міжнародному рівні Росія також докладає великих зусиль, щоб звинуватити Україну "у зв’язках з терористами" та використанні терористичних методів. За задумом російської влади, це має дискредитувати Україну в очах наших іноземних партнерів.

"Мета поширення таких фейків – мобілізація росіян, проведення репресивних заходів і наступ на залишки громадянських свобод у самій Росії під прикриттям боротьби зі "шпигунами" і "диверсантами", - йдеться в повідомленні.