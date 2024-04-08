"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
Очільник російського МВС Колокольцев заявив про начебто розкриття поліцією осередків українського "Правого сектору" у містах Росії
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Також він додав, що головним завданням залишається протидія екстремізму. Цю “новину” поширюють пропагандистські ЗМІ.
"Правда: викриття "осередків "Правого сектору" – це спроба російських силовиків зобразити бурхливу діяльність після гучного провалу в "Крокусі". Крім того, жахалки про "українських диверсантів", які нібито діють по всій Росії, - гарний спосіб нагнітання антиукраїнської істерії серед росіян", - пояснили у Центрі.
Також спеціалісти зазначають, що на міжнародному рівні Росія також докладає великих зусиль, щоб звинуватити Україну "у зв’язках з терористами" та використанні терористичних методів. За задумом російської влади, це має дискредитувати Україну в очах наших іноземних партнерів.
"Мета поширення таких фейків – мобілізація росіян, проведення репресивних заходів і наступ на залишки громадянських свобод у самій Росії під прикриттям боротьби зі "шпигунами" і "диверсантами", - йдеться в повідомленні.
- 6 квітня повідомлялось, що російські прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про нібито термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси через "буферну зону".
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