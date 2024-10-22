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Батьки впізнали сина на відео з розстріляними українськими військовими на Курщині

Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
07:16
Війна з Росією

10 жовтня 2024 року у мережі поширили відео зі стратою 9 українських військовополонених. Батьки одного з них розпізнали сина за спідньою білизною і шкарпетками

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Про це повідомляє "Суспільне".

10 жовтня про розстріл дев'яти українських військовослужбовців повідомили аналітики Deep State. Саме на цьому кадрі мати Оксана Голубенко із чоловіком побачили свого сина Руслана, вони розпізнали його за спідньою білизною і шкарпетками.

А вже 16 жовтня батьки отримали повідомлення, що їх син зник безвісти біля села Толстий Луг в Курській області.

"Мамулечко, буду прориватися зараз, давай". Це останнє голосове його. Я написала йому: "Хай Бог береже", але він вже не відповів", - розповіла мати.

Довідка. Руслан Голубенко був військовослужбовцем 1-ї окремої танкової Сіверської бригади на позивний "Руха". Він був командиром відділення розвідки, працював з дронами. У 2021 році підписав контракт із ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова, після - воював на сході України. 

  • В Інституті вивчення війни вважають, що російська армія продовжує систематично вчиняти воєнні злочини, зокрема страчує українських військовополонених і використовує хімічну зброю.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
полонені
воєнні злочини Росії
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