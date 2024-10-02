Бельгія планує передати Україні три САУ Caesar
Бельгія планує поставити Україні три самохідні артилерійські установки Caesar
Про це повідомляє телеканал RTBF.
"Раді міністрів найближчим часом буде представлено досьє про придбання і передачу Україні трьох артилерійських установок Caesar загальною вартістю 12 млн євро", - йдеться у повідомленні.
Автори також нагадали, що в січні цього року Франція сформувала "артилерійську коаліцію" для підтримки разом зі США української армії. До неї входять 25 країн, включно з Бельгією. Метою коаліції було надання Україні 72 додаткових САУ Caesar у 2024 році. Франція зобов’язалася передати 12 артилерійських установок. На Бельгію припадає три.
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