Без води, електрики, тепла та газу: якою є ситуація у прифронтовій смузі Запорізької області

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, це 50 населених пунктів.

"Звичайно, це лише десята частина від того, що було раніше, але тисячі мешканців, десятки тисяч залишаються і продовжують чекати на повну деокупацію нашої Запорізької області нашої держави. Я хочу подякувати нашим донорам, які допомагають не лише продуктами харчування, матеріальною допомогою, а й тим, щоб забезпечувати свердловини насосами, тим, щоб доставляти до мешканців медикаменти, тим, щоб підтримувати їх всіляко, доки вони живуть здебільшого в підвалах для того, щоб захистити себе якось", - сказав очільник Запорізької області.

Також він зазначив, що жителі прифронтової смуги продовжують одержувати всі свої виплати - Укрпошта продовжує їх доставляти.

Крім того, він розповів про евакуацію з прифронтових районів та регіону.

"З початку місяця виїхало всього 6 людей, здебільшого це виїжджають маломобільні люди, ті, хто вже не в силах упоратися зі своїми недугами на територіях, наближених до бойових дій. І тут, завдячуючи нашій Національній поліції, рятувальникам, здійснюється евакуація, вивозяться наші мешканці в більш безпечні місця", - розповів Федоров.

Він додав, що безкоштовна евакуація Укрзалізницею відбувається і з самого Запоріжжя.