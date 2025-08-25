Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум
Ексклюзив

Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум

Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
13:25
Війна з Росією Роман Безсмертний

Люди, знайомий із п’ятою статею НАТО, добре знають, що п'ята стаття ще слабша ніж Будапештський меморандум

Зміст

Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний в етері Еспресо.

"Той, хто знайомий із п’ятою статею (НАТО, - ред.) і не читав її по вирізках, статтях і матеріалах, то всі добре знають, що п'ята стаття ще слабша ніж Будапештський меморандум. Зверніть увагу на другий абзац цієї статті, адже там не НАТО приймає рішення про допомогу жертві, а кожна країна окремо, при чому в об'ємах, яких вона вважає за необхідне. Це все ж слабше, ніж Будапештський меморандум. Тому праві ті, хто каже, що якщо йти цією дорогою, то необхідно цілий комплекс додаткових угод, які б виписали механізми, як це має реалізовуватися. Це перше. І друге, дуже важливо. Відповідати на гарантії безпеки треба не виходячи з оцінки вчорашнього дня, а із загроз завтрашнього дня. З завтрашнього дня, на цьому наголошую, тому що Росія в своїх діях агресивних планує розширення війни, виникнення нових вогнищ війни. І тому виходячи з цього, треба говорити і про об'єднані сили Європи, і про об'єднане командування, і про залучення, в тому числі, України як частини цих сил, гарантій безпеки не тільки України, а й Європи", - сказав він.

Роман Безсмертний наголосив, що думка про те, що, захистивши Україну, можна зупинити агресивну політику Росії, - це величезна помилка. 

Дипломат переконаний, що Європі необхідно готуватися до війни.

"Європі не просто треба бути готовою оснащеною і мати прекрасний оборонно-промисловий комплекс, відмобілізовані армії, армії, Європі необхідно готуватись до війни. Думка про те, що Росія не буде воювати проти країн НАТО, чи вона не хоче воювати, це вірити тому, хто дурить без кінця всіх, хто обманює, хто робить це для того, щоб потім нападати. Адже прекрасно поінформовані розвідки європейських країн, що в нинішній ситуації витворяє Росія, використовуючи комбіновану війну, рвучи кабелі, комунікації, здійснюючи розвідку, здійснюючи терористичні акти, мобілізуючи і шантажуючи посадових осіб і так далі. Тобто все це свідчить про те, що Європі необхідно готуватися до війни. А це означає, коли ми говоримо про гарантії безпеки Україні, насправді ці гарантії мають бути гарантії безпеки Європі. Треба розуміти, що Європа - це ж не тільки НАТО. Європа - це інші держави, які теж потребують такого захисту. З моєї точки зору, оця недалекоглядність - це іще одна проблема, нерозуміння того, куди рухається Росія. Як вона буде вести себе", - резюмував дипломат.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Роман Безсмертний
Європа
НАТО
гарантії безпеки
оборона та безпека
Читайте також:
Автор Роман Яворський
25 серпня, 2025 понедiлок
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Київ
+18.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 48.09
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
13:35
На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти
13:09
Валерій Залужний
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
12:49
Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють
12:27
мобілізація
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон
12:26
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії зменшилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 25 серпня
12:20
Ексклюзив
ЗСУ
Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш
12:02
OPINION
Ім'я проблеми — Китай
12:01
погода, опади, дощь
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
11:45
Ексклюзив
Євген Нищук
"Ментально успадкована радянська ситуація": Нищук про домагання в театрах та творчих ВНЗ
11:34
Ексклюзив
Сергій Таран
Політолог Таран назвав умови, за яких може настати пауза у війні в Україні
11:28
Помічник режисера "Емілі в Парижі" помер під час зйомок 5-го сезону
11:25
Ексклюзив
Немає натяку, що вибух у Москві пов’язаний із діями українських спецслужб, – експерт про інцидент біля будівлі ФСБ
11:20
ракета Р-360 комплексу Нептун
Літає на 1000 км: у Defense Express розповіли про українську далекобійну ракету "Довгий Нептун"
11:17
На Черкащині помер чоловік, вистрибнувши на ходу з авто ТЦК, що їхало до навчального центру
11:16
Ексклюзив
Patriot
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
11:11
Аналітика
ЄС ППО
Чи є гарантії безпеки України поза НАТО? Ч.2
11:05
ЗСУ
Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині, - DeepState
10:38
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
10:37
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
До Києва прибув прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере
10:29
Готувала удари РФ по ТЦК: в Чернігові затримали агентку ФСБ
10:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
10:00
Ексклюзив
Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш
09:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Залужний вичікує у Лондоні, а союз РФ, Китаю та Індії не триватиме довго. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
09:42
Ларс Клінгбайль
"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль
09:30
Ексклюзив
Волинська трагедія, Польща
Неможливо будувати майбутнє на трагедії, - історик Алфьоров про україно-польські відносини
09:21
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:19
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці
08:43
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 25 серпня: частину Сумщини знеструмлено
08:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук
08:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників
08:14
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років
08:03
OPINION
Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони
08:00
Ексклюзив
Україна Польща
Росія боїться союзу Польщі та України, - історик Алфьоров
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, 48 артсистем та 870 військових
07:06
росія прапор занепад
У РФ заявили, що хочуть оновити ядерну програму на тлі "колосальних загроз" з боку Заходу
07:03
Огляд
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
06:46
Південна Корея
Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості
06:30
Дональд Трамп
Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV