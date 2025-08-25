Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум

Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний в етері Еспресо.

"Той, хто знайомий із п’ятою статею (НАТО, - ред.) і не читав її по вирізках, статтях і матеріалах, то всі добре знають, що п'ята стаття ще слабша ніж Будапештський меморандум. Зверніть увагу на другий абзац цієї статті, адже там не НАТО приймає рішення про допомогу жертві, а кожна країна окремо, при чому в об'ємах, яких вона вважає за необхідне. Це все ж слабше, ніж Будапештський меморандум. Тому праві ті, хто каже, що якщо йти цією дорогою, то необхідно цілий комплекс додаткових угод, які б виписали механізми, як це має реалізовуватися. Це перше. І друге, дуже важливо. Відповідати на гарантії безпеки треба не виходячи з оцінки вчорашнього дня, а із загроз завтрашнього дня. З завтрашнього дня, на цьому наголошую, тому що Росія в своїх діях агресивних планує розширення війни, виникнення нових вогнищ війни. І тому виходячи з цього, треба говорити і про об'єднані сили Європи, і про об'єднане командування, і про залучення, в тому числі, України як частини цих сил, гарантій безпеки не тільки України, а й Європи", - сказав він.

Роман Безсмертний наголосив, що думка про те, що, захистивши Україну, можна зупинити агресивну політику Росії, - це величезна помилка.

Дипломат переконаний, що Європі необхідно готуватися до війни.

"Європі не просто треба бути готовою оснащеною і мати прекрасний оборонно-промисловий комплекс, відмобілізовані армії, армії, Європі необхідно готуватись до війни. Думка про те, що Росія не буде воювати проти країн НАТО, чи вона не хоче воювати, це вірити тому, хто дурить без кінця всіх, хто обманює, хто робить це для того, щоб потім нападати. Адже прекрасно поінформовані розвідки європейських країн, що в нинішній ситуації витворяє Росія, використовуючи комбіновану війну, рвучи кабелі, комунікації, здійснюючи розвідку, здійснюючи терористичні акти, мобілізуючи і шантажуючи посадових осіб і так далі. Тобто все це свідчить про те, що Європі необхідно готуватися до війни. А це означає, коли ми говоримо про гарантії безпеки Україні, насправді ці гарантії мають бути гарантії безпеки Європі. Треба розуміти, що Європа - це ж не тільки НАТО. Європа - це інші держави, які теж потребують такого захисту. З моєї точки зору, оця недалекоглядність - це іще одна проблема, нерозуміння того, куди рухається Росія. Як вона буде вести себе", - резюмував дипломат.