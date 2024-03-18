"Білі янголи" евакуювали з прифронтових районів Донеччини 7 людей

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Поліцейські кажуть, що з наближенням фронту все більше мешканців Очеретинської територіальної громади просять їх про евакуацію.

"По допомогу до екіпажу "Білий янгол" звернулася родина з селища Желанне. 51-річна жінка з інвалідністю потребувала лікування, тож її 58-річний чоловік та 26-річна донька вирішили виїхати до безпечного місця.

Ще одне подружжя доглядало за 85-річною маломобільною бабусею, але цілодобові обстріли окупантів змусили сім’ю покинути оселю та рятувати своє життя", - зазначає поліція.

Правоохоронці додають, що без житла росіяни залишили літнього чоловіка, в будинок якого влучили снаряди. Пенсіонер залишився живий і погодився на виїзд.

"Евакуація супроводжувалася ударами ворожих ракет та роботою авіації. Правоохоронці доставили всіх людей до шелтера, звідки вони вирушать до безпечних регіонів", - коментують поліцейські.