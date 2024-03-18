"Білі янголи" евакуювали з прифронтових районів Донеччини 7 людей
Поліцейський екіпаж "Білий янгол" евакуював з прифронтового селища Желанне Донецької області 7 людей
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Поліцейські кажуть, що з наближенням фронту все більше мешканців Очеретинської територіальної громади просять їх про евакуацію.
"По допомогу до екіпажу "Білий янгол" звернулася родина з селища Желанне. 51-річна жінка з інвалідністю потребувала лікування, тож її 58-річний чоловік та 26-річна донька вирішили виїхати до безпечного місця.
Ще одне подружжя доглядало за 85-річною маломобільною бабусею, але цілодобові обстріли окупантів змусили сім’ю покинути оселю та рятувати своє життя", - зазначає поліція.
Правоохоронці додають, що без житла росіяни залишили літнього чоловіка, в будинок якого влучили снаряди. Пенсіонер залишився живий і погодився на виїзд.
"Евакуація супроводжувалася ударами ворожих ракет та роботою авіації. Правоохоронці доставили всіх людей до шелтера, звідки вони вирушать до безпечних регіонів", - коментують поліцейські.
- З Великописарівської громади на Сумщині триває евакуація. За останні три дні вже евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей.
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