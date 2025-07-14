Білоруський вертоліт Мі-24 збив ударний дрон РФ, що летів у бік України, - ЗМІ

Про це пишуть Суспільне, hromadske та РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР.

За словами співрозмовника видань, на момент збиття дрона в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше 3 БПЛА. Уточнюється: уламки безпілотника впали на території Гомельської області.

Водночас вертоліт білоруських сил ППО доповів про виявлення та знищення ударного дрона.