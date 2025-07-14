Білоруський вертоліт Мі-24 збив ударний дрон РФ, що летів у бік України, - ЗМІ
Вертоліт Мі-24 повітряних сил Білорусі збив російський ударний безпілотник "Гербера", який летів у бік України 12 липня
Про це пишуть Суспільне, hromadske та РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР.
За словами співрозмовника видань, на момент збиття дрона в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше 3 БПЛА. Уточнюється: уламки безпілотника впали на території Гомельської області.
Водночас вертоліт білоруських сил ППО доповів про виявлення та знищення ударного дрона.
- 10 липня повітряний простір Литви порушив невідомий безпілотник із Білорусі. Внаслідок цього керівництво країни за тривогою переводили в укриття.
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