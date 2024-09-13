Біля Часового Яру окупанти проводять до 20 штурмів позицій Сил оборони щодня, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"В деякі дні на Часовоярівському напрямку окупанти можуть проводити до 20 штурмових дій наших позицій. Мова йде саме про піхотні штурми без залучення механізованої компонентної. Також вони можуть проводити до 5 штурмів за добу. Тобто, Це вказує на те, що вони дійсно не мають якогось невичерпного людського потенціалу. Все ж таки боєздатність їхніх підрозділів знижується й вони змушені переформатовувати такі підрозділи. Втім, окупанти намагаються підтримувати інтенсивність піхотних штурмів на більш-менш високому рівні. Вони роблять це для того, щоб не дати нам перепочити й підготуватись до тактичних дій. Іноді буває так, що ворожі штурми наших позицій тривають хвиля за хвилею", - розповів Калашніков



За словами офіцера, окупанти зменшили обстріли українських позицій КАБами.

"Окупанти почали значно менше застосовувати КАБи на нашому напрямку в порівнянні з весною та літом. Головна причина - їхні літаки активно знищуються на нашому напрямку. Також на інтенсивність застосування КАБів окупантами впливає й час підготовки. Дійсно, вони мають велику кількість КАБів, але час підготовки для їх застосування тривалий. Тому, сьогодні вони застосовують це озброєння на інших напрямках.Там, де вони вважають це більш доцільним", - додав він.