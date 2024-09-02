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Не можна сказати, що росіяни контролюють вогневим ураженням Часів Яр, - пресофіцер 26-ї артбригади ЗСУ ім. Дашкевича

Ірена Моляр
2 вересня, 2024 понедiлок
09:10
Війна з Росією

Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, зазначив, що оборона Часового Яру має досить важливе значення в оперативно-тактичному плані на Східному фронті

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні Часів Яр не перебуває під контролем росіян. Місто дійсно під вогневим ураженням, але не можна сказати, що противник вогневим ураженням контролює Часів Яр. Наша оборона так само проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас, ці рубежі тримаються. Окупанти не можуть їх переступити, ніде не можуть зробити плацдарм. Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили, - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку", - прокоментував пресофіцер 26-ї артбригади ЗСУ ім. Дашкевича.

За його словами, Часів Яр перед Покровським та Торецьким напрямками був найбільш активним. Саме біля Часового Яру противник хотів прорвати нашу оборону та зайти у фланг саме Покровського напрямку, але йому це не вдалося.

"Часів Яр розташований на такому хребті, який панує над навколишньою територією. Саме місто на височині, з якої можна контролювати низину. Тому, коли ворог починав штурми, то було дуже гарно накидувати йому зверху. На сьогодні Часів Яр – фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи. Також звідси сьогодні прикривається і північний фланг Покровського напрямку, ми не даємо противнику через нас зайти та вдарити. Тобто значення Часового Яру – багатогране, хоче це містечко і невелике, але досить важливе в оперативно-тактичному плані на цій ділянці фронту", - резюмував Олег Калашніков.

  • 31 серпня російські окупаційні війська завдали удару по місту Часів Яр Донецької області. В результаті обстрілу загинули щонайменше п'ятеро мешканців.
  • 1 вересня представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін повідомив, що окупанти не мають просування в Часовому Яру за останні кілька місяців.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Костянтинівка
втрати окупантів
Часів Яр
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