Росіяни окупували лише 10% Часового Яру, - пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

Про це він розповів у етері Еспресо/

"Я помилково озвучив неправильну інформацію. Росіяни не окупували 40% Часового Яру. Вони не змогли окупувати більше територій міста, ніж це було кілька місяців тому. Сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині міста. За даними DeepState це понад 8% території міста. Точну цифру назвати важко. Втім, приблизно 10% міста росіяни окупували. Якоїсь тактичної переваги ця місцевість їм не дає. Вони практично зруйнували той мікрорайон й там дуже обмежені укриття”, - розповів Полухін

За словами військовослужбовця, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру малими піхотними групами

"Саме це їм диктує стратегію штурмів. Вони намагаються збиратись в малі піхотні групи й потім проводити штурм наших позицій. Ми ж маємо перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів", - додав він.