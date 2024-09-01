Росіяни окупували лише 10% Часового Яру, - пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
Представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін повідомив, що окупанти не мають просування в Часовому Яру за останні кілька місяців
Про це він розповів у етері Еспресо/
"Я помилково озвучив неправильну інформацію. Росіяни не окупували 40% Часового Яру. Вони не змогли окупувати більше територій міста, ніж це було кілька місяців тому. Сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині міста. За даними DeepState це понад 8% території міста. Точну цифру назвати важко. Втім, приблизно 10% міста росіяни окупували. Якоїсь тактичної переваги ця місцевість їм не дає. Вони практично зруйнували той мікрорайон й там дуже обмежені укриття”, - розповів Полухін
За словами військовослужбовця, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру малими піхотними групами
"Саме це їм диктує стратегію штурмів. Вони намагаються збиратись в малі піхотні групи й потім проводити штурм наших позицій. Ми ж маємо перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів", - додав він.
- Уранці суботи, 31 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Часів Яр Донецької області. В результаті обстрілу загинули щонайменше п'ятеро мешканців
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