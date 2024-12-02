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Головна Війна з Росією Біля Кругляківки ворог не дійшов до річки Оскіл: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок
Ексклюзив

Біля Кругляківки ворог не дійшов до річки Оскіл: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок

Ірена Моляр
2 грудня, 2024 понедiлок
09:55
Війна з Росією Карта бойових дій за 20-27 литопада

Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, зазначив, що між селищами Кругляківка та Сенькове, що на Куп'янщині, зараз створилася "сіра зона", через яку ворог не має виходу до р. Оскіл

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Куп'янському напрямку вже тривалий час спостерігаються штурмові дії окупантів, їхнє завдання - повністю захопити лівий берег річки Оскіл. Наразі рух росіян уповільнений, все робиться для того, аби за кожну посадку вони зазнавали максимальних втрат. Ситуація на лівому березі р. Оскіл зараз більш масштабна, противник вперся в цю річку в районі с. Кругляківка. Саме біля Кругляківки, у зоні напроти с.Сенькове, зараз створилася "сіра зона", тобто ворог там не дійшов до р.Оскіл", - зауважив Олесь Маляревич.

За його словами, окупанти частково перебувають у Кругляківці та роблять спроби штурмувати Колісниківку, а від того виступу, що вони зробили намагаються розповзатися верх та вниз, якщо дивитися по мапі.

"На лівому березі річки Оскіл перебувають достатньо потужні сили Сил оборони України. Наше завдання – не залишити лівий берег і максимально триматися, щоб зупинити ворога та завдавати йому максимальних втрат", - резюмував заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

  • Перше успішне форсування росіянами річки Оскіл неподалік від Дворічного на Харківщині сталося рівно тиждень тому, 24 листопада.
  • 1 грудня український недержавний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці та оточують с.Дворічна на Харківщині.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
втрати окупантів
Куп'янськ
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