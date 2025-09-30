Бійці ССО в Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Українські військові завдали удару дронами, вивівши з ладу радіолокаційну станцію є "очима" комплексу С-400 "Тріумф"”.

"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", - зауважили в ССО.

Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.

"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", - підсумовується в повідомленні.