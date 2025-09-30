Бійці ССО в Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"
Бійці Сил спеціальних операцій України вночі 30 вересня уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
Українські військові завдали удару дронами, вивівши з ладу радіолокаційну станцію є "очима" комплексу С-400 "Тріумф"”.
"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", - зауважили в ССО.
Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", - підсумовується в повідомленні.
- 22 вересня ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.83
- Актуальне
- Важливе