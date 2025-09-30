Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Бійці ССО в Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Бійці ССО в Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
11:56
Війна з Росією ЗРК С-400

Бійці Сил спеціальних операцій України вночі 30 вересня уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму

Зміст

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Українські військові завдали удару дронами, вивівши з ладу радіолокаційну станцію є "очима" комплексу С-400 "Тріумф"”.

"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", - зауважили в ССО.

Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.

"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", - підсумовується в повідомленні.

  • 22 вересня ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
ЗСУ
ССО
Військові новини
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Автор Богдан Данилишин
28 вересня, 2025 неділя
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
"Дві старі людини. Важко коментувати": Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "хорошу пропозицію" миру від Путіна
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
13:07
Марк Рютте
Рютте: НАТО все ще з'ясовує, чи навмисно РФ вторглась в повітряний простір Польщі та Естонії
13:04
ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії і двох військових на Ставропольщині
12:31
Кіт Келлог
"Рішення не було прийнято": Келлог пояснив свою заяву щодо передачі Tomahawk Україні
12:25
Вийшов український трейлер спортивної драми з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний"
12:10
Jas 39 Gripen
В міноборони Швеції відповіли, чи збираються постачати Україні винищувачі Gripen
12:01
OPINION
США підіймають ставки
11:42
PR
підібрати свої ідеальні Apple Watch: поради експертів Алло
Apple Watch: функції, які роблять життя Smart
11:35
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Наразі не вистачає сил, щоб розчленувати й знищити все, що перебуває всередині: генерал Романенко про оточення військ РФ біля Добропілля
11:29
Огляд
міжнародний огляд
Росія погрожує ескалацією, якщо США дадуть Києву Tomahawk, а Орбан поставив під сумнів суверенність України. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
11:26
Аналітика
Україна росія війна
Що принесе Україні перемир'я по лінії фронту
11:23
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Єврокомісія домовилася з Україною про 2 млрд євро на дрони, - фон дер Ляєн
11:17
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через дощі та хмарність: ситуація в енергосистемі 30 вересня
11:15
Ексклюзив
свобода слова преса
Журналістів, розслідувачів та медіаюристів турбує розширення трьох прав, - ІМІ про законопроєкт щодо внесення змін до Цивільного кодексу
10:47
Ексклюзив
Василь Фурман
Хоч витрати на ВПК Росії зменшаться, вони є надзвичайно величезними, - економіст Фурман про проєкт бюджету РФ на 2026 рік
10:41
Правоохоронці викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти в Європі
10:36
сша допомога Україні
Шість країн НАТО оплатили чотири пакети оборонної підтримки України на понад $2 млрд: ще два — узгоджуються зі США
10:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Ворог намагається використати останні дні теплої погоди: 5-та ОШБр про Новопавлівський напрямок
10:07
OPINION
Контури осінньої гри Путіна
09:49
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Мі-8
Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн
09:19
Обстріл Сумщини
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
09:08
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
08:34
окупанти, оркі, російські солдати
Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку
08:27
Ексклюзив
мобілізація в Росії
Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ
08:17
Оновлено
За добу на фронті відбулось 176 боїв: найбільше зіткнень на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:03
OPINION
Переграти Карибську кризу: що задумав Путін
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:41
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
07:03
Житло для переселенців
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV