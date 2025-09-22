Українські військові уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

У ніч на 5 вересня група CCO Збройних Сил України проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області.

"Після отримання візуального підтвердження об'єкта операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження. У результаті успішних дій ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", - наголосили Сили спеціальних операцій.

Окрім цього, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, росіяни намагалися організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19 тис. БПЛА різних типів. ССО запобігли цьому.

"Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії. У другому випадку вантаж складався із різноманітних БПЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)", - уточнили в Генштабі.

Першим ще 29 серпня 2025 року воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БПЛА російського агресора.

"Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", - повідомили в Генштабі.