"Бійці відстрілювалися від FPV з автомата, а водій летів": ротний медик Лісіцина про евакуацію з Часового Яру

Такою інформацією вона поділилася в етері Еспресо.

"Надзвичайно тяжка ситуація, якщо ми кажемо взагалі про ситуацію, тому що Часів Яр на сьогодні повністю під нашим контролем. Ми ще перебуваємо за каналом, тобто вони не можуть перейти канал, але дуже тяжка евакуація, заміна на позиціях. Звичайно, FPV-дрони противника й взагалі вони скиди роблять. Але позиції тримаємо з останніх, мабуть, сил, вони тримаються досі. Я як медик дуже вдячна цим хлопцям, що вони настільки стійкі, витримують це все", - наголосила медикиня.

За її словами, аби ситуація змінилася необхідно було вже давно окопуватися за каналом Сіверський Донець - Донбас, перейти 20-30 метрів і нищити противника, а не втрачати українців у незручній позиції.

"Навіть зараз ми перебуваємо практично на одній лінії й вони не можуть перейти цей канал, вже давно повинна була бути лінія оборони й не одна за каналом, тобто на нашій повністю контрольованій території й уже з нашої території їх не пускати, а ми стримуємо. Розумієте, як позиції знаходяться: тут наша і тут (поряд) противника, і знову. Коли ти туди заходиш надзвичайно тяжко вийти, тому що справа і зліва перебуває противник твій, тобто артилерія безперестану майже працює. Вони працюють по окопах КАБами, ПТУРи, карнети, міномети 120-ті - ми звикли до цього", - наголосила бойовий медик 3-го штурмового батальйону 5-ї штурмової бригади.

Наші бійці дронами скидають на позиції побратимам їжу, воду, боєкомплект та ліки, бо доїхати туди дуже важко.

"У них вже почалися гангрени, розумієте, у них пневмонії, ми їм скидаємо антибіотики, а витягти ми не можемо. Ми не розуміємо навіщо тримаємо ті 100 метрів і зазнаємо втрат. Ми не можемо евакуювати двохсотих, дуже тяжко евакуюємо трьохсотих - надзвичайно тяжко. Якщо раніше евакуація була півтори години і я вважала, що треба швидше, в мене були евакуації за 40 хвилин і по шість людей. На сьогодні це від 12 (годин) і може до двох-трьох діб доходити, й тільки бронетехнікою ми можемо вивезти. Уже пікап на тій позиції, де ми перебуваємо, не приїде, бо все пелюстками (протипіхотні фугасні міни, - ред.) закидано. Тобто пішки ти не пройдеш, підірвешся, пікап стане небоєздатним і його розстріляють. Тільки бронетехнікою й ось остання наша евакуація: розстріляли нашу бронетехніку, слава нашим бійцям, вони відстрілювалися від FPV-дрона з автоматом, водій летів, але ми евакуювали 300-х. Ось так проходить евакуація", - пояснила Лісіцина.