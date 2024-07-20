До експлуатації у ЗСУ допустили український медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД" українського виробництва: він призначений для евакуації поранених
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що бронеавтомобіль створили на основі американського важкого пікапа Ford F-550. З його допомогою можна транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, без врахування водія та групи евакуації.
"Автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Бронювання медичного автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони додали, що наразі до експлуатації у ЗСУ вже допущено низку транспортних засобів, серед яких є модифіковані для медичних потреб радянські гусеничні МТ-ЛБ, британські FV104 "Samaritan", спеціалізовані пікапи "Богдан", американські HMMWV M1152, а також різні марки квадроциклів та гексоциклів.
- Раніше Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.
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