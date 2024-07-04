Близько 1,5 млн українських музейних експонатів залишилися на ТОТ, - Мінкульт

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в етері телемарафону.

Він зазначив, що Україна втратила багато музейних експонатів, частину з яких пограбували, а частина потрапила під російські обстріли.

"Дуже багато ми втратили музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів. За нашими приблизними оцінками, близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля нам наразі до кінця невідома", - розповів Карандєєв.

Водночас т. в. о. міністра підкреслив: втрати експонатів фіксуються і в тимчасово захоплених регіонах держави. Він нагадав, що Російська Федерація порушує міжнародне законодавство, але Україна документує ці злочини: і за міжнародними протоколами, і за національними.

"Ми документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами. По-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними. І незабаром буде той час, коли на підставі цих свідчень, цих документів ми зможемо підготувати позови до держави-агресора, які неодмінно знайдуть своє справедливе рішення", - додав Карандєєв.