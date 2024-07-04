Близько 1,5 млн українських музейних експонатів залишилися на ТОТ, - Мінкульт
На тимчасово окупованих територіях України залишаються близько 1,5 млн музейних експонатів. Наразі достеменно невідома їхня доля
Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в етері телемарафону.
Він зазначив, що Україна втратила багато музейних експонатів, частину з яких пограбували, а частина потрапила під російські обстріли.
"Дуже багато ми втратили музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів. За нашими приблизними оцінками, близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля нам наразі до кінця невідома", - розповів Карандєєв.
Водночас т. в. о. міністра підкреслив: втрати експонатів фіксуються і в тимчасово захоплених регіонах держави. Він нагадав, що Російська Федерація порушує міжнародне законодавство, але Україна документує ці злочини: і за міжнародними протоколами, і за національними.
"Ми документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами. По-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними. І незабаром буде той час, коли на підставі цих свідчень, цих документів ми зможемо підготувати позови до держави-агресора, які неодмінно знайдуть своє справедливе рішення", - додав Карандєєв.
- 7 травня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини.
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