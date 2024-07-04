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Близько 1,5 млн українських музейних експонатів залишилися на ТОТ, - Мінкульт

4 липня, 2024 четвер
22:45
Війна з Росією Ростислав Карандєєв

На тимчасово окупованих територіях України залишаються близько 1,5 млн музейних експонатів. Наразі достеменно невідома їхня доля

Зміст

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в етері телемарафону. 

Він зазначив, що Україна втратила багато музейних експонатів, частину з яких пограбували, а частина потрапила під російські обстріли. 

"Дуже багато ми втратили музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів. За нашими приблизними оцінками, близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля нам наразі до кінця невідома", - розповів Карандєєв. 

Водночас т. в. о. міністра підкреслив: втрати експонатів фіксуються і в тимчасово захоплених регіонах держави.  Він нагадав, що Російська Федерація порушує міжнародне законодавство, але Україна документує ці злочини: і за міжнародними протоколами, і за національними. 

"Ми документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами. По-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними. І незабаром буде той час, коли на підставі цих свідчень, цих документів ми зможемо підготувати позови до держави-агресора, які неодмінно знайдуть своє справедливе рішення", - додав Карандєєв. 

  • 7 травня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. 
Теги:
Суспільство
Культура
Україна
окуповані території
окупанти
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