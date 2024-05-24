Близько мільйона людей оновили свої дані через "Резерв+", - речник Міноборони Лазуткін
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати дані
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним", - пояснив Лазуткін.
За словами речника Міністерства оборони України, близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".
"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані. В перші дні у застосунку були певні збої через перевантаження серверів, наразі все працює", - наголосив Лазуткін.
- 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані.
- У перші три дні роботи застосунку "Резерв+" станом на 21 травня в ньому успішно авторизувалися понад 1 млн користувачів.
- Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що деякі керівники ТЦК не бачать далі свого ТЦК.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.8 Купівля 39.8Продаж 40.3
- EUR Купівля 43.02Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе