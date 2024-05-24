Близько мільйона людей оновили свої дані через "Резерв+", - речник Міноборони Лазуткін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним", - пояснив Лазуткін.

За словами речника Міністерства оборони України, близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".

"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані. В перші дні у застосунку були певні збої через перевантаження серверів, наразі все працює", - наголосив Лазуткін.

18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані.

У перші три дні роботи застосунку "Резерв+" станом на 21 травня в ньому успішно авторизувалися понад 1 млн користувачів.

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що деякі керівники ТЦК не бачать далі свого ТЦК.









