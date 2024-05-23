Є багато питань до військкоматів, - Костенко про нові мобілізаційні правила

Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Багато гарного зроблено Міноборони, йдеться про застосунок "Резерв+", але процесом не задоволений. Є багато питань, особливо до військкоматів, коли приходять оновлювати дані для бронювання люди, які працюють в оборонно-промисловому комплексі, а їх забирають. Доводиться говорити з представниками ТЦК, пояснювати. Є багато керівників ТЦК, які йдуть назустріч, вони стратегічно бачать. А деякі керівники ТЦК не бачать далі свого ТЦК і солдата в окопі. Вони не бачать, що цьому солдату потрібно зібрати дрон або зробити снаряд. Якщо ми усіх заженемо в окопи, то завтра на фронті не буде чим стріляти. Наразі цю проблему вирішуємо. Комітет надає пропозиції уряду, щоб це виправити", - зауважив Костенко.

За словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, наразі результат запровадження нових мобілізаційних правил перевищив усі очікування.

"Цифри не буду називати, але вони найвищі за останній час. Тобто результат дійсно є", - наголосив Костенко.

18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані.

У перші три дні роботи застосунку "Резерв+" станом на 21 травня в ньому успішно авторизувалися понад 1 млн користувачів.

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" працює в тестовому режимі, і через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки.



















