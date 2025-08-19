Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру

Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2025 вiвторок
15:21
Війна з Росією нескорений Маріуполь

Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ, за чиїм погодженням у березні 2022 року Маріуполь атакувала ворожа авіація

Зміст

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Серед злочинів російської злочинної армії, скоєних у Маріуполі в березні 2022 року, — бомбардування драматичного театру, де загинули сотні цивільних, серед них діти; авіаудар по пологовому відділенню, де були породіллі та немовлята; десятки зруйнованих житлових будинків, лікарень, шкіл.

"За цими атаками стояли конкретні люди. Сьогодні прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ. За його погодженням у березні 2022 року місто атакувала ворожа авіація. Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами — це воєнний злочин, який не має терміну давності", - наголосив Руслан Кравченко.

Злочин передбачає найвищу міру покарання.

 

