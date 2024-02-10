Британська розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому Бельбек у Криму

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що цей удар, ймовірно, погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні. Зокрема це вплине на парк літаків A-50, а також на все більш виснажених досвідчених пілотів, які можуть керувати повітряними операціями.

Водночас російська авіаційна доктрина покладається на наземні пункти управління для координації повітряних сил, зокрема винищувачів під час повномасштабного вторгнення, коли повітряний простір став дедалі складнішим і суперечливішим.

У розвідці припускають, що російські пілоти й наземний персонал зараз страждають від бойової втоми: "Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку".

Удар по "Бельбеку"

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявили про роботу ППО. Водночас була зафіксована пожежа й дим видно з різних районів міста. Пожежа сталась в районі аеродрому Бельбек.

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що 31 січня на аеродромі Бельбек було знищено три літаки РФ.