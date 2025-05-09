Британська розвідка підтвердила зменшення темпів захоплення росіянами українських територій у квітні
У квітні 2025 року темпи наступу військ РФ на території України були відносно низькими. Окупанти захопили близько 200 квадратних кілометрів, тобто приблизно 6 кв. км щодня
Про це повідомила британська розвідка.
Як зазначають розвідники, це лише незначне зростання у порівнянні з березнем, коли росіяни просунулися на 150 кв. км — найнижчий показник із червня 2024 року.
За оцінками британської розвідки, головна активність ЗС РФ зосереджена навколо Покровська — важливого логістичного вузла для українських сил на Донбасі.
"Покровськ, імовірно, залишається пріоритетним напрямком для Росії в її наступі, але з кінця 2024 року РФ не змогла досягти жодних помітних успіхів навколо міста", - йдеться у звіті.
Також аналітики вказують на те, що на тлі російських святкувань так званого Дня перемоги українські війська, ймовірно, продовжать обмежені бойові дії на території Курської області РФ. Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли іноземна армія проводить операції безпосередньо в межах Росії.
- У квітні майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері Еспресо казав, що попри просування на Донеччині швидкість наступу армії РФ мізерна — за рік окупанти подолали близько 50 км, втративши сотні тисяч солдатів.
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