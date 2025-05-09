Британська розвідка підтвердила зменшення темпів захоплення росіянами українських територій у квітні

Про це повідомила британська розвідка.

Як зазначають розвідники, це лише незначне зростання у порівнянні з березнем, коли росіяни просунулися на 150 кв. км — найнижчий показник із червня 2024 року.

За оцінками британської розвідки, головна активність ЗС РФ зосереджена навколо Покровська — важливого логістичного вузла для українських сил на Донбасі.

"Покровськ, імовірно, залишається пріоритетним напрямком для Росії в її наступі, але з кінця 2024 року РФ не змогла досягти жодних помітних успіхів навколо міста", - йдеться у звіті.

Також аналітики вказують на те, що на тлі російських святкувань так званого Дня перемоги українські війська, ймовірно, продовжать обмежені бойові дії на території Курської області РФ. Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли іноземна армія проводить операції безпосередньо в межах Росії.