Британська розвідка повідомила, скільки росгвардійців перебувають на війні з Україною

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Як стверджують у розвідці, хоча більшість особового складу росгвардії, ймовірно, займається охороною тилу, кілька підрозділів беруть участь у бойових діях на передовій.

Головна бойова одиниця росгвардії, 116-та бригада спеціального призначення, найімовірніше, складається з трьох полків і має на озброєнні танки, бойові машини піхоти та артилерію.

З початку 2024 року росгвардія намагається збільшити свої фронтові сили коштом поглинання російських нерегулярних формувань. У травні 2024 року росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" так званої Донецької Народної Республіки.

"Дуже ймовірно, що очікувана угода про те, що сили Вагнера служитимуть у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії, зірвалася в березні 2024 року", - зазначили у розвідці Британії.