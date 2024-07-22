Британська розвідка повідомила, скільки росгвардійців перебувають на війні з Україною
За даними британської розвідки, понад 30 тисяч військовослужбовців Росгвардії (Національної гвардії Росії) перебувають наразі на війні в Україні
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Як стверджують у розвідці, хоча більшість особового складу росгвардії, ймовірно, займається охороною тилу, кілька підрозділів беруть участь у бойових діях на передовій.
Головна бойова одиниця росгвардії, 116-та бригада спеціального призначення, найімовірніше, складається з трьох полків і має на озброєнні танки, бойові машини піхоти та артилерію.
З початку 2024 року росгвардія намагається збільшити свої фронтові сили коштом поглинання російських нерегулярних формувань. У травні 2024 року росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" так званої Донецької Народної Республіки.
"Дуже ймовірно, що очікувана угода про те, що сили Вагнера служитимуть у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії, зірвалася в березні 2024 року", - зазначили у розвідці Британії.
- 10 липня у Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово захоплені території України представники окупаційної влади завозять силовиків Росгвардії для боротьби з українським підпіллям.
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