Будь-яке використання ядерної зброї означає крах для Росії, - Огризко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Будь-яке використання ядерної зброї означає для Росії крах. Крах політичний, крах військовий, крах економічний. Це самовбивчий крок для самого Путіна і його режиму. І якщо вже навіть у нього щось остаточно зламається в голові, повірте, навколо є люди, які краще орієнтуються в навколишньому світі й розуміють до чого це призведе", - наголосив Огризко.

За словами дипломата, у той момент, коли в Путіна з'явиться ідея натиснути на ядерну кнопку, хтось може натиснути на курок. Тобто можуть бути різні варіанти.

Російський диктатор Володимир Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "безрозсудна ядерна риторика" російського диктатора Володимира Путіна не повинна стримувати Захід від підтримки України.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав не пов'язувати зміни до ядерної доктрини РФ із війною в Україні.











