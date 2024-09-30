Будь-яке використання ядерної зброї означає крах для Росії, - Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що використання ядерної зброї означає політичний, військовий та економічний крах для Росії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Будь-яке використання ядерної зброї означає для Росії крах. Крах політичний, крах військовий, крах економічний. Це самовбивчий крок для самого Путіна і його режиму. І якщо вже навіть у нього щось остаточно зламається в голові, повірте, навколо є люди, які краще орієнтуються в навколишньому світі й розуміють до чого це призведе", - наголосив Огризко.
За словами дипломата, у той момент, коли в Путіна з'явиться ідея натиснути на ядерну кнопку, хтось може натиснути на курок. Тобто можуть бути різні варіанти.
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