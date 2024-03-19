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Головна Війна з Росією Буданов назвав переломний момент в обороні Києва навесні 2022 року

Буданов назвав переломний момент в обороні Києва навесні 2022 року

19 березня, 2024 вiвторок
11:54
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов стверджує, що переломною в обороні Києва була операція в Ірпені, яка розсікла угруповання російських окупантів на дві частини

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Операція в Ірпені. Вона в той час була неочікуваною для росіян і розсікла їхнє угруповання, яке діяло на Київському напрямку, на дві частини. Після цього почалася їхня втеча", - сказав Буданов.

Також він описав етап підготовки до підриву дамби на річці Ірпінь, аби розширити її русло і тим самим створити перешкоду для російських окупантів.
 
Буданов розповів, що в цьому допомогла людина з організації, яка відповідальна за гідротехнічні споруди. Головний інженер цієї організації приїхав до Буданова. Керівник ГУР попросив його прямо сказати, що треба, аби річка вийшла з берегів. Фахівець сказав, що саме треба підірвати і які шлюзи відкрити.

  • Ірпінь звільнили від російських окупантів наприкінці березня 2022 року.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Ірпінь
ГУР
новини Києва
Кирило Буданов
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