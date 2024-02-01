Буданов не вважає Трампа прихильником Росії: "Це повна нісенітниця"
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не вважає колишнього президента США Дональда Трампа прихильником Володимира Путіна
Про це він розповів в інтерв'ю CNN.
За словами Буданова, він вважає Трампа "досвідченою людиною".
"Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов.
Він впевнений, що попри бажання Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Буданов відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з холодом.
"Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп - ред.) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації – це повна нісенітниця", - сказав голова ГУР.
- Після перемоги на республіканських праймериз в Айові, Трамп пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.
- Намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години президент Володимир Зеленський назвав небезпечним і запросив його до Києва.
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