Буданов не вважає Трампа прихильником Росії: "Це повна нісенітниця"

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

За словами Буданова, він вважає Трампа "досвідченою людиною".

"Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов.

Він впевнений, що попри бажання Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Буданов відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з холодом.

"Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп - ред.) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації – це повна нісенітниця", - сказав голова ГУР.