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"Якщо можете зупинити війну за 24 години, запрошую вас до Києва": Зеленський звернувся до Трампа

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22:29
Війна з Росією Володимир Зеленський у Болгарії. 6 липня 2023

Володимир Зеленський назвав небезпечним намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години та запросив його до Києва

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News 19 січня.

"Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати", – звернувся Зеленський до колишнього президента США.

Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є "дуже небезпечними. 

"Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення – я навіть не говорю про Росію – без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює", – підсумував український президент.

  • Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
  • Згодом Володимир Зеленський прокоментував заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, наголосивши, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити, що війну не можливо закінчити за добу, не пожертвувавши територіями та незалежністю України.
Суспільство
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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