Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "дуже швидко" закінчить війну в Україні
Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні
Про це повідомляє "Європейська правда".
Трамп, виступаючи в Айові, заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.
"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми й чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – сказав Трамп.
Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України й Росії.
"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, – ред.) ніколи не повинно було статися", – додав він.
- 16 січня стало відомо, що, за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США. Відразу ж інший кандидат від республіканців Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з перегонів і підтримку Трампа.
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