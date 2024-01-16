Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "дуже швидко" закінчить війну в Україні

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп, виступаючи в Айові, заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми й чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України й Росії.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, – ред.) ніколи не повинно було статися", – додав він.