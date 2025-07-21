Булили в російській школі через національність: Україна повернула підлітка, якого росіяни викрали з Маріуполя
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.
У 2022 році хлопця примусово вивезли до Росії, розлучивши його з мамою на понад три роки. Увесь цей час рідні з української сторони шукали можливість повернути його додому.
За словами Єрмака, у російській школі хлопець зазнавав системного булінгу через українське походження, що серйозно вплинуло на його психологічний стан.
"Сьогодні хлопець уже разом із мамою у вільній Україні. Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу з порятунком хлопця", - наголосив глава ОП.
- 19 липня вдалося повернути до України ще 11 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях та у РФ.
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