Булили в російській школі через національність: Україна повернула підлітка, якого росіяни викрали з Маріуполя

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У 2022 році хлопця примусово вивезли до Росії, розлучивши його з мамою на понад три роки. Увесь цей час рідні з української сторони шукали можливість повернути його додому.

За словами Єрмака, у російській школі хлопець зазнавав системного булінгу через українське походження, що серйозно вплинуло на його психологічний стан.

"Сьогодні хлопець уже разом із мамою у вільній Україні. Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу з порятунком хлопця", - наголосив глава ОП.