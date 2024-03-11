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Бюджетний запит США включає $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд - на протидію РФ

11 березня, 2024 понедiлок
23:18
Війна з Росією Білий Дім

Білий дім оголосив президентський бюджетний запит на 2025 рік, до нього увійшли $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд - на протидію РФ

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

У США сподіваються, що ці коши разом із додатковим фінансуванням "допоможуть відновити економіку України, зміцнять стійкість і здатність України захищатися від повномасштабного вторгнення Росії, а також забезпечать прогрес у реформах, необхідних для вступу України в ЄС".

На що планують виділити кошти Україні:

$250 млн на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.

"Це також включає програмування для стимулювання економічного зростання, зміцнення енергетичної безпеки, підтримки вступу до ЄС та зміцнення стійкості українського народу шляхом відновлення критично важливих державних послуг по всій країні, особливо у звільнених громадах", - йдеться у повідомленні.

$95 млн на допомогу в секторі безпеки. 

$71 млн на програми охорони здоров'я.

$66 млн на інші види допомоги у сфері безпеки: підтримка цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

У Деждепі США зазначили, що до запиту не включали позиції, які увійшли до програми національної безпеки. 

"Запит на 2025 фінансовий рік не включає ресурси для певних вимог, які були частиною додаткового запиту щодо національної безпеки від жовтня 2023 року для вирішення критичних і нагальних потреб, які не можуть чекати до 2025 фінансового року, і які належним чином фінансуються через додатковий запит", - йдеться у повідомленні.

Протидія Росії

Інші $999 млн будуть використані у Європі, Євразії та Центральній Азії  для протидії впливу РФ та КНР у регіонах шляхом посилення стійкості союзників і партнерів, просування демократичних реформ, протидії російській дезінформації, покращення доступу громадян до фактичних і неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки та стабілізація економіки постраждалих від конфлікту.

Також до проєкту бюджету увійшли $204,2 млн для зовнішнього військового фінансування включають $150 млн для Європейського та Євразійського регіонального операційного підрозділу, $9,75 млн для кожної з країн Балтії (Естонія, Латвія та Литва) і $25 млн для Грузії. Ці програми продовжуватимуть нарощувати спроможність членів Альянсу та партнерів захищатися від агресивної війни Путіна в регіоні та допомагати членам Альянсу заповнювати матеріали та засоби, надані Україні.

Інша частина пакета призначатиметься для підтримки Молдови, Грузії, сприяння демократичним зусиллям народу Білорусі, розбудови демократичної стійкості Вірменії, підтримки країн Західних Балкан.

  • 7 березня стало відомо, що в уряді США шукають інші можливості для допомоги Україні, але вони не зможуть замінити фінансування Конгресом.
Теги:
Світ
Україна
Росія
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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