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Кірбі про допомогу Україні: шукаємо можливості в уряду, але ніщо не замінить схвалення фінансування Конгресом

7 березня, 2024 четвер
08:11
Війна з Росією Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі розповів, що в уряді США шукають інші можливості для допомоги Україні, але вони не зможуть замінити фінансування Конгресом

Про це він розповів у інтерв’ю "Голосу Америки".

Зокрема він заявив, що робота із Конгресом стосовно забезпечення  додаткового фінансування ведеться.

"Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять - вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі переконаний, що "нічим не можна замінити" додаткове фінансування. На питання, чи вірить він у схвалення Конгресом допомоги України, Кірбі заявив, що все залежить від спікера палати представників США Майка Джонсона. 

"Важко сказати з упевненістю. Це насправді залежатиме від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання", - переконаний Кірбі. 

Радник Білого дому також переконаний, що успіх України у війні проти РФ забезпечує і національну безпеку США.

"Від цього, знову ж таки, виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася. Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО", - сказав Кірбі. 

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.

Теги:
Світ
Україна
США
допомога Україні
допомога США Україні
Джон Кірбі
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