Чалий: Ознакою готовності Путіна до зупинки війни стане найвища точка ескалації - руйнування Кремля та Мавзолею у Москві

Таку думку висловив в етері Еспресо дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України.

"Парадокс полягає в тому, що Путін зупиниться, якщо ми всі разом покажемо, що наступного року у нього немає жодних шансів, а є загроза втрачати вже у себе. Тоді війна зупиниться. Моя версія – війна зупиниться на найвищій точці ескалації. Я скажу і не жартую, що ознакою готовності до зупинки війни буде руйнування стін Кремля та Мавзолею Леніна у Москві. Саме руйнування цього символу буде свідчити, що у нас є засоби досягнути таких же цілей, як це роблять росіяни масованими атаками. У нас поки що нема атак ракетами на Москву", - зазначив Валерій Чалий.

На його думку, якщо така комбінована атака відбудеться, то ми разом покажемо всьому світові, що це можливо. Адже ті, хто в Москві, думають, що війна їх обійде, у тому числі ті, хто сидить та мовчить біля Путіна, хоча вони проти війни. От, тоді почнуться якісь процеси.

"Росія інформаційними технологіями намагається переконати, що вона все одно переможе. Нічого подібного. РФ не буде та не може використовувати ядерну зброю, бо знають, чим це все проти них обернеться. Вони програють, і Путіна просто "табакеркою" грохнуть, якщо він навіть подумає про одну зі своїх валізок. Путін робить не помилку, а злочин для своєї країни – руйнує Росію. Ще рік-два і Росія піде у своєму відомому напрямі, буде дефрагментована. В Роії є люди, які це все розуміють, що Путін руйнує країну. Не знаю, як складеться підкилимна війна у РФ, бо там вж вбивають керівників компаній, відбирають гроші, йде великий перерозподіл власності на 5-6 сімей. Те, що було у 1990х роках, оцей "бандитський Петербург", тепер повторюється на зовсім іншому рівні", - резюмував дипломат.



