Через брак європейських комплектуючих окупанти не можуть виготовити заплановану кількість БПЛА, - Спротив
Російські загарбники не можуть виготовити необхідну кількість безпілотників через санкції Європейського Союзу, а саме: відсутність європейських комплектуючих
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що підприємство РФ "Іжмаш – безпілотні системи" не виконало державного замовлення через відсутність європейських комплектуючих щодо виробництва комплексу "Гранат-4".
ЦНС зауважує, що російське міністерство оборони й завод влітку минулого року підписали договір про виробництво нових комплексів. Однак через декілька місяців, у жовтні, підприємство заявило, що не може виконати замовлення у зв’язку з європейськими санкціями та відсутністю комплектуючих із ЄС.
Відповідні документи, що підтверджують інформацію, Центру нацспротиву надали працівники заводу.
Фото: Центр національного спротиву
Фото: Центр національного спротиву
"Маємо чергову історію, коли "російське озброєння" таким не є через технологічну відсталість РФ, що руйнує плани ворога зі знищення України", - резюмують у повідомленні.
- 20 лютого Європейський союз продовжив дію санкцій проти Росії, які ввели у відповідь на окупацію частини території України, до 24 лютого 2025 року.
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