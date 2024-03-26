Через брак європейських комплектуючих окупанти не можуть виготовити заплановану кількість БПЛА, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що підприємство РФ "Іжмаш – безпілотні системи" не виконало державного замовлення через відсутність європейських комплектуючих щодо виробництва комплексу "Гранат-4".

ЦНС зауважує, що російське міністерство оборони й завод влітку минулого року підписали договір про виробництво нових комплексів. Однак через декілька місяців, у жовтні, підприємство заявило, що не може виконати замовлення у зв’язку з європейськими санкціями та відсутністю комплектуючих із ЄС.

Відповідні документи, що підтверджують інформацію, Центру нацспротиву надали працівники заводу.

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву

"Маємо чергову історію, коли "російське озброєння" таким не є через технологічну відсталість РФ, що руйнує плани ворога зі знищення України", - резюмують у повідомленні.