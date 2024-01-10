Через Маріуполь у напрямку Бердянська проїхала колона вантажівок із військовим вантажем, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Раніше ми теж фіксували окреме використання цивільного транспорту - фур для військових цілей. Однак, саме використання організованої колони зафіксовано вперше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при перевезенні встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фортифікаційні споруди, що перевозились у відкритий спосіб. Проте що саме перевозилось встановити не вдалось.

Андрющенко зауважив, що колона прямувала через центр міста в напрямку Бердянська.

"Саме супровід від східного кордону до західного виїзду з с. Мангуш дає впевненість стверджувати саме використання в колоні цивільного транспорту", - додав він.