Окупанти у Маріуполі перекидають вантажівки із боєкомплектами в напрямку Бердянська, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині фіксують поновлення перекидання окупантами вантажівок із боєкомплектами та живою силою на Бердянський напрям
Про це інформує заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що протягом останньої доби окупанти перекинули не менше ніж 15 вантажівок без врахування колон паливозаправників.
- У грудні у Маріуполі помітили перекидання підрозділів російської армії з Бердянського напрямку колонами в супроводі військової поліції.
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