Через нічний російський обстріл Херсонщини постраждала неповнолітня: подробиці

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що дівчина-підліток дістала осколкові поранення та вибухову травму. Ворожий снаряд здетонував поблизу її будинку.

"Зранку потерпіла звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Нині життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує", - поінформували в ОВА.

За даними адміністрації, минулої доби противник обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогони.