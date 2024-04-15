Через нічний російський обстріл Херсонщини постраждала неповнолітня: подробиці
Через обстріл села Кізомис Херсонської області, який російські окупанти здійснили в ніч на 15 квітня, постраждала 16-річна дівчина
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що дівчина-підліток дістала осколкові поранення та вибухову травму. Ворожий снаряд здетонував поблизу її будинку.
"Зранку потерпіла звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Нині життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує", - поінформували в ОВА.
За даними адміністрації, минулої доби противник обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогони.
- 15 квітня ДСНС повідомила, що на Миколаївщині юнак і неповнолітня дівчина знайшли боєприпас і принесли його додому. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета молоді люди дістали поранення.
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