На Миколаївщині юнак і дівчина постраждали від боєприпасу, який знайшли й принесли додому
На Миколаївщині юнак і неповнолітня дівчина знайшли боєприпас і принесли його додому. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета молоді люди дістали поранення
Про це повідомила пресслужба ДСНС Миколаївщини.
"14 квітня на Миколаївщині стався нещасний випадок — через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дев'ятнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина. Подія сталась у с. Квітневе Первомайської територіальної громади Миколаївського району", - розповіли рятувальники.
"За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. В результаті фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував", - додали в ДСНС.
Зазначається, що хлопець і дівчина наразі перебувають у медичних закладах, лікарі борються за їхні життя.
У ДСНС зауважили, що місцевість, де стався нещасний випадок, має високий рівень мінної небезпеки через тривале перебування в зоні ведення активних бойових дій.
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