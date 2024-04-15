На Миколаївщині юнак і дівчина постраждали від боєприпасу, який знайшли й принесли додому

Про це повідомила пресслужба ДСНС Миколаївщини.

"14 квітня на Миколаївщині стався нещасний випадок — через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дев'ятнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина. Подія сталась у с. Квітневе Первомайської територіальної громади Миколаївського району", - розповіли рятувальники.



"За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. В результаті фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував", - додали в ДСНС.



Зазначається, що хлопець і дівчина наразі перебувають у медичних закладах, лікарі борються за їхні життя.



У ДСНС зауважили, що місцевість, де стався нещасний випадок, має високий рівень мінної небезпеки через тривале перебування в зоні ведення активних бойових дій.