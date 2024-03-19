На Херсонщині пастух загинув, підірвавшись на російському снаряді
На Херсонщині на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався пастух. Він отриманих поранень він загинув
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Це сталося поблизу села Молодецьке.
"Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував", - написав прокудін. Та нагадав, що у разі виявлення підозрілих предметів про це необхідно повідомити у поліцію чи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх.
- 18 березня стало відомо, що на Херсонщині у селі Львове загинули троє цивільних, які намагалися розібрати знайдений FPV-дрон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе