На Херсонщині пастух загинув, підірвавшись на російському снаряді

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Це сталося поблизу села Молодецьке.

"Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував", - написав прокудін. Та нагадав, що у разі виявлення підозрілих предметів про це необхідно повідомити у поліцію чи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх.