Розбирали знайдений FPV-дрон: на Херсонщині троє цивільних загинули від вибуху боєприпасу

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон та почали його розбирати - внаслідок цього здетонував боєприпас.

Всі троє чоловіків отримали важкі поранення і померли дорогою до лікарні.

"Закликаю бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", - нагадав очільник Херсонської області.