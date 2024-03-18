Розбирали знайдений FPV-дрон: на Херсонщині троє цивільних загинули від вибуху боєприпасу
На Херсонщині у селі Львове загинули троє цивільних, які намагалися розібрати знайдений FPV-дрон
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон та почали його розбирати - внаслідок цього здетонував боєприпас.
Всі троє чоловіків отримали важкі поранення і померли дорогою до лікарні.
"Закликаю бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", - нагадав очільник Херсонської області.
- 12 березня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в регіоні майже щодня трапляються трагічні випадки через велику кількість вибухових предметів, які по собі лишили росіяни.
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