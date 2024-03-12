Щонайменше два роки знадобиться на розмінування правобережжя Херсонщини, - голова ОВА Прокудін

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, найбільш небезпечні території - це поля і лісосмуги.

"Нині третина правобережжя Херсонщини розміновані - це за рік. Це більше ніж 224 тис. га, з яких 196 тис. - це поля. Розмінувальники виявили і знищили більше 155 тис. мін, розтяжок, нерозірваних снарядів, іншої вибухівки, яку російська армія залишила на наших територіях", - зазначив він.

Також очільник Херсонської області розповів, що за рік значно збільшилась кількість саперів.

"Прямо зараз на Херсонщині на сьогодні працюють 219 груп саперів - це 1 тисяча 26 фахівців. Якщо порівнювати з минулим роком, рівно рік назад їх було 100 всього, тобто в десять разів ми збільшили кількість саперів і збільшуємо й надалі. Тому мої прогнози по правобережжю - два роки, і ми розмінуємо всю територію", - заявив Прокудін.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

8 березня Кабмін затвердив порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.