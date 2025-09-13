Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко

Про це в етері Еспресо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Дефіцит води на окупованих територіях може призвести й до інших проблем з комунальними послугами. Це може відбуватись не на всіх окупованих Росією територіях, втім, для Донецька це цілком вірогідний сценарій. Скоріше за все, ми дійсно побачимо колапс системи комунальних послуг в Донецьку цієї зими, зокрема, опалення. Знову ж таки, я б сюди додав ще й третій ризик через можливий дефіцит теплогенерації й бензину. На території Донецької області зупиняються електростанції. Вони вже не дають тої потужності, бо там немає чим охолоджувати реактори на ТЕС. Тому там ситуація дійсно критична й окупаційна влада зараз поспішають відновити приєднати Запорізьку АЕС, щоб відновити потужності електрогенерації на території Донецької та Луганської областей і, на жаль, в цьому питанні вони успішно просуваються", - розповів Андрющенко.

За словами експерта, цієї зими Донецьк може залишитись без теплопостачання й електроенергії.

"Проте, якщо все зведеться в точку ризику і всі ризики вистрелять одразу, то це означатиме, що Донецьк залишиться без води й без палива, а також без електроенергії. З такими ризиками вони входять в зиму. Важко навіть уявити рівень катастрофи до якого рухається місто", - додав він.

Чому в ОРДО немає води. Основні причини

Перенаселений, переважно урбанізований, індустріальний регіон Донбасу завжди був вододефіцитним. Води потребували що мільйони його жителів, що розташовані там промислові гіганти.

Нині ж головні причини відсутності води у центральній системі водопостачання окупованих районів Донецької області (ОРДО) є наступними:

1) 50% води йшло водоводом Сіверський Донець - Донбас, але зараз він не діє, оскільки повністю зруйнований російськими обстрілами та диверсіями за три з половиною роки повномасштабних бойових дій (до 24 лютого 2022 року водовод ще діяв);

Читайте також: Пушилін пропонує використовувати в Донецьку шахтну воду, це буквально геноцид, - правозахисник Лисянський

2) ще 50% надходило з резервних водосховищ - але цього літа їхні запаси поступово вичерпалися;

3) не ремонтовані з 90-их років водопровідні мережі, які ще більше псуються за умов нерегулярного використання. За ними як слід не стежила підконтрольна проросійській Партії регіонів Віктора Януковича місцева влада й тим більше з весни 2014 року не стежать окупанти.

