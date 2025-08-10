Пушилін пропонує використовувати в Донецьку шахтну воду, це буквально геноцид, - правозахисник Лисянський

Про це розповів директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, доктор філософії з політичних наук Павло Лисянський в етері Еспресо.

"Найбільша стаття розходів, які вони (росіяни, ред.) зараз витрачають на Донбасі - це мілітаризація дітей. Росія вклала у 2025 році 62,3 мільярда рублів. Це основне, на що вони витрачають кошти. Охорона здоров'я, вода для людей, тобто відбудова знищених споруд, які вони самі знищували. Весь Маріуполь стоїть у руїнах, Попасна та інші міста. Вони в це нічого не вкладають. А з водою там окрема справа", - сказав він.

Павло Лисянський зауважив, що росіяни, налагоджуючи постачання води водогоном Дон-Донбас, під'єднали викачувальну станцію до водогону, який давно не ремонтувався. І комунікації тепер потрібно не ремонтувати, а міняти повністю, це 4-6 місяців за умов оперативно роботи.

"Що стосується води, я вам що можу сказати, коли вони (росіяни, - ред.) будували оцей водогін Дон-Донбас. Як вони його будували? Вони будували викачувальну станцію на Дону і під'єднали до водоводів на тимчасово окупованій території, яким уже 10 років, які не ремонтувались. А гроші, звичайно, там щось виділялось і розкладалось. І таким чином, якщо пустити 100% води по цьому водоводу Дон-Донбас, до кінцевого споживача дійде приблизно 25% води. Якщо розподілити на всіх, то, звичайно, не вистачає. Плюс якщо ремонтувати постійно водовод, то це так чи інакше відключення води. І тому вони не можуть полагодити його повністю. Тому що потрібно не лагодити, а міняти повністю весь водовод. Тобто це десь чотири-шість місяців, якщо оперативно будувати цей водовід повністю, міста будуть без води. А якщо по цих трубах зараз неполагодженим подається вода, то вона ще їх і руйнує відповідно", - зазначив він.

Читайте також: "Ходять в туалет у пакетики, а не в унітаз": Гармаш про санітарну ситуацію та проблеми з водою на окупованій території Донеччини. Ексклюзив Еспресо

Правозахисник також наголосив, що можливе використання шахтної води буде геноцидом, її неможливо очистити, а пласти, які вона омиває, є радіоактивними.

"Як альтернативу Пушилін доповідав не Путіну, уряду РФ він доповідає, що: "Ми пропонуємо використовувати шахтну". Це буде геноцид. Геноцид в прямому сенсі слова. В мене вісім років підземного стажу. Я знаю, що таке шахтна вода. Деякі пласти на Донбасі радіоактивні. І ця вода, коли піднімається на поверхню, вона омиває всі шахтні пласти й піднімає весь цей бруд. Тут не потрібно забувати, що в 70-х роках на шахті біля Єнакієво було ядерне виробництво. Радянська влада тоді зробила ядерний підземний вибух. І кімната, яка зберігала ядерні відходи, вона зберігалася на глибині, і вона підтримувалась в сухому стані та була, скажемо так, зацементована. На сьогодні окупанти з 2018 року перестали звідти відкачувати воду. За моїми даними, ця кімната вже зруйнована водою. І вже ці радіовідходи змішалися з водою в шахті. І за розрахунками спеціалістів у 2026 році ця вода вже підніметься до грунту, тобто ядерні відходи отруять грунт відповідно", - додав Павло Лисянський.