Чому немає води у Донецьку та Маріуполі: Пушилін назвав Путіну ще одну причину

З таким поясненням керівник окупаційної адміністрації у зайнятій армією РФ частині Донеччини, ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін виступив на прийомі у Володимира Путіна в Москві, на який той його викликав після відеозвернень донецьких дорослих та дітей особисто до диктатора. Стенограму відкритої частини їхньої зустрічі, що відбулася 4 серпня 2025 року, оприлюднила пресслужба Кремля.

Як наголосив Пушилін, навіть коли вода інколи йде зі спорудженого окупантами водоводу з річки Дон (РФ), "водовтрати сягають місцями до 60 відсотків".

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"Чому?" - запитав його Путін.

"Перша причина: ми зараз змушені були скоротити ще графіки, виходячи з дефіциту води. У нас у Донецько-Макіївській агломерації зараз раз на три дні на кілька годин подається вода, в Єнакієвому та групі прилеглих міст – раз на чотири дні, у Маріуполі – раз на два дні. Такий графік, на жаль, збільшує знос мереж. Ми ремонтуємо, щодня усувається сто поривів. І в піку у нас доходило до двох тисяч на тиждень саме цих аварій", - сказав Пушилін на своє виправдання.

Хто винен? За словами Пушиліна, виходить, що Янукович та Партія регіонів

"Це вже мало того, що зношеність мереж накопичена, десятиліттями не ремонтувалося", - продовжив ватажок "ДНР".

"Із 90-х років багато не ремонтувалося. І внутрішньобудинкові мережі. Це різні відомства", - конкретизував Пушилін.

Уся повнота влади на Донеччині - з середини 90-их років та до російського вторгнення навесні 2014 року - нагадаємо, абсолютно монопольно належала мафіозному клану Віктора Януковича та проросійській Партії регіонів, що лише викачувала бюджетні кошти з Донбасу та грабувала місцеві фонди, зокрема комунальні.

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1997 року Янукович очолює Донецьку обласну державну адміністрацію, потім забезпечує Леоніду Кучмі голоси свого найбільш густонаселеного регіону України на президентських виборах 1999-го й гарантує в такий спосіб Кучмі ще одне, себто друге, президентство до 2005-го, а собі прем'єрство (з 2002-го) й вихід у велику політику.

"Регіонали" майже 20 років безроздільно панували у місцевій політиці, чиновницькому апараті, бізнесі, церковних справах та медіа Донеччини.

Останні ж 11 років так звана влада у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому, Маріуполі представлена підконтрольними ФСБ-ГРУ місцевими терористами з "ДНР" чи призначеними Москвою управлінцями.

Води все одно бракуватиме, каже Путін

Наразі Пушилін, як він доповів Путіну, хоче зосередитися на "посиленні ремонтних бригад", які мають усувати прориви мереж під час нерегулярної подачі води з Дону.

"Ми зараз об'єднали "Донбастеплоенерго" та "Воду Донбасу", щоб можна було з об'єднаними зусиллями швидше підходити, щоб не було поділу, де чия ділянка, і це гальмувало всі процеси. Зараз взаємодіємо зовсім на іншому рівні. Володимире Володимировичу, ми зараз дивимося, яким чином ще додатково залучити зусилля для ремонту. Наразі посилили бригадами ремонтними", - сказав Пушилін.

На це Путін відповів йому: "На жаль, водовод (з Дону, - ред.), який був збудований, не вирішує всіх завдань. Мало того, він на плановий режим і не вийшов поки, наскільки я розумію".

Чому в ОРДО немає води

У цій же бесіді з Путіним ватажок терористів "ДНР" виокремив такі дві причини відсутності води у центральній системі водопостачання окупованих районів Донецької області (ОРДО):

1) 50% води йшло водоводом Сіверський Донець - Донбас, але зараз він не діє, оскільки, як висловився Пушилін, Україна "влаштувала водну блокаду";

2) ще 50% надходило з резервних водосховищ - які, як відомо, нинішнього 2025 року зміліли через спеку.

Зі свого боку проукраїнський журналіст, розслідувач та блогер Денис Казанський, який ще 2014 року переїхав з Донецька до Києва, але продовжує вивчати та висвітлювати проблематику рідного краю, наводить три причини нинішнього неналежного водопостачання Донецько-Макіївської агломерації та Маріуполя:

повне ігнорування Москвою та призначеними Кремлем місцевими керівниками базових потреб донеччан - окупанти не займаються комунальним господарством;

руйнування внаслідок бойових дій водоводу Сіверський Донець - Донецьк, що проходив через місця найзапекліших боїв у Бахмуті, Часовому Ярі, Торецьку;

обміління водосховищ, за якими окупанти теж не стежать.

"У відсутності води винен Путін і влаштована ним війна", - заявляє Казанський.

Не буде на Донеччині армії РФ, не вестимуться бойові дії, повернеться українська юрисдикція й тоді знову буде вода, - запевняє журналіст.

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Так звана технічна вода, яку через кожні 3-4 дні на кілька годин (зазвичай на 3-4 години) дають донеччанам та маріупольцям, наголошує Казанський, через надзвичайну концентрацію у ній піску та шкідливих речовин являє собою руду каламуть й взагалі ні до чого не придатна навіть після відстоювання. Та й вище першого-другого поверху її подача не підіймається, тож аби набрати собі навіть такої рідини мешканцям багатоповерхівок слід спускатися до підвалів.

Під загрозою наступний опалювальний сезон у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, адже води для опалювальної системи нині тим більше немає.

Вже зупиняються і без того нечисленні підприємства.

Через антисанітарію, бо ж води немає й для каналізації, є ризик виникнення епідемій.