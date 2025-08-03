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В окупованому Донецьку чиста вода лишилася тільки у бутлях за ціною 10,50 грн/літр

Анатолій Буряк
3 серпня, 2025 неділя
06:00
Суспільство У комерційних водоматах Донецька води більше немає

Катастрофа з нестачею води (питної, технічної, будь-якої) у захопленому росіянами українському місті Донецьк дедалі посилається

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Там вже припинили діяти комерційні водомати, повідомляє донецький журналіст, розслідувач, блогер та краєзнавець Денис Казанський, який нині живе та працює у Києві.

Винним у цьому він вважає керівника окупаційної адміністрації на загарбаній частині Донеччини Дениса Пушиліна.

"З водою у Донецьку все сталося буквально як за підручником економіки. Після того, як ціни на воду на розлив злетіли до 5 рублів за літр, Пушилін вирішив заборонити зростання цін і наказав продавати воду по 3,50. Вгадайте, що сталося далі? Правильно. Вода просто зникла з продажу, оскільки продавати її собі на збиток підприємці відмовилися", - навів подробиці Казанський.

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"Тепер жодної води на розлив немає взагалі, і продається вона у пляшках по 20 рублів за літр", - додав журналіст.

Враховуючи, що станом на 3 серпня 2025 року 1 російський рубль = 0,52 української гривні, 20 рублів становлять 10,46 гривень.

Не придатна ж ні до чого жовта каламуть, як і раніше, подається один раз у три дні, але доходить далеко не до всіх.

  • На думку генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою населення на окупованій частині Донеччині, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів.
Теги:
Новини
Економіка
Донецьк
Донбас
Донеччина
окуповані території
ОРДЛО
русскій мір
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