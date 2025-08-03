В окупованому Донецьку чиста вода лишилася тільки у бутлях за ціною 10,50 грн/літр
Катастрофа з нестачею води (питної, технічної, будь-якої) у захопленому росіянами українському місті Донецьк дедалі посилається
Там вже припинили діяти комерційні водомати, повідомляє донецький журналіст, розслідувач, блогер та краєзнавець Денис Казанський, який нині живе та працює у Києві.
Винним у цьому він вважає керівника окупаційної адміністрації на загарбаній частині Донеччини Дениса Пушиліна.
"З водою у Донецьку все сталося буквально як за підручником економіки. Після того, як ціни на воду на розлив злетіли до 5 рублів за літр, Пушилін вирішив заборонити зростання цін і наказав продавати воду по 3,50. Вгадайте, що сталося далі? Правильно. Вода просто зникла з продажу, оскільки продавати її собі на збиток підприємці відмовилися", - навів подробиці Казанський.
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"Тепер жодної води на розлив немає взагалі, і продається вона у пляшках по 20 рублів за літр", - додав журналіст.
Враховуючи, що станом на 3 серпня 2025 року 1 російський рубль = 0,52 української гривні, 20 рублів становлять 10,46 гривень.
Не придатна ж ні до чого жовта каламуть, як і раніше, подається один раз у три дні, але доходить далеко не до всіх.
- На думку генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою населення на окупованій частині Донеччині, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів.
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