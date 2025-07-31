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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Ходять в туалет у пакетики, а не в унітаз": Гармаш про санітарну ситуацію та проблеми з водою на окупованій території Донеччини
Ексклюзив

"Ходять в туалет у пакетики, а не в унітаз": Гармаш про санітарну ситуацію та проблеми з водою на окупованій території Донеччини

Ірена Моляр
31 липня, 2025 четвер
19:58
Війна з Росією Донеччини очікують на прибуття цистерни з водою (літо 2025 року)

Люди на окупованій території Донеччини не можуть цивілізовано облаштувати свій побут, спека влітку погіршує санітарну ситуацію

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо аналітик та журналіст Сергій Гармаш.

"На окупованій території Донеччини вода подається на чотири години раз у три дні, але доходить далеко не до всіх. Багато хто не встигає навіть у такому режимі набрати води, щоб зробити запаси. У людей немає можливості користуватися туалетом та й взагалі цивілізовано влаштувати свій побут. І як наслідок, це викликає серйозне ускладнення санітарної ситуації. Тому що, якщо люди ходять в туалет у пакетики, а не в унітаз, а потім багато хто просто з вікна викидають ці пакетики, то можете собі уявити, що там відбувається на вулицях. Зараз через спеку ситуація погіршилася", - прокоментував журналіст.

За його словами, щодо причин цієї ситуації, то слід нагадати, що Донеччина була завжди маловодним регіоном, бо там мало річок. Раніше цю проблему вирішував Канал Сіверський Донець-Донбас, а зараз він перестав працювати через руйнування внаслідок так званої російської спецоперації. Після цього весь водозабір здійснювався з донецьких водосховищ, які нині обміліли через спеку.

"Росія намагалася покращити ситуацію, збудувавши у 2023-2024 роках водогін з річки Дон, але росіяни відразу казали, що цей водогін може розв'язати проблему на 30%. Але у них виникає ще одна проблема – більшість води йде через водні мережі, які перебувають в аварійному стані, а саме  на 80%, а десь і 90%, рівень амортизації водної системи ЖКГ. Я вважаю, що проблема зараз не може бути вирішена, вона може покращитися, якщо водосховище наповниться водою, але повністю її вирішити неможливо, поки ця територія не буде звільнена", - зауважив Гармаш.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Донеччина
окуповані території
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