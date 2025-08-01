Повне захоплення Слов'янська та взяття під контроль каналу Дніпро - Донбас: генерал Кривонос про головне завдання наступальної операції ворога

Про це в етері Еспресо розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

"Вся наша увага прикута до Покровського напрямку. На мій погляд, як військового, найголовніший напрямок ворожих дій – Костянтинівка та Слов'янськ. А головне завдання росіян – провести Костянтинівсько-Слов'янську наступальну операцію з метою повного захоплення Слов'янська і далі взяття під контроль водного каналу Дніпро - Донбас (штучний водотік, що сполучає одні з найбільших річок України - Дніпро та Сіверський Донець, - ред.). Бо найбільша проблема, яка є зараз на території Донбасу, – відсутність системного постачання води", - зауважив Сергій Кривонос.

За його словами, попри те, що росіяни свого часу побудували водогін з річки Дон на Донбас, але більшість грошей, яка була виділена на будівництво, вкрадена, відповідно, це абсолютно не вирішило проблему щодо забезпечення водою. Мешканці окупованого Донецька розповідають, що вода надається протягом декількох годин один раз на три доби.

"Російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою мирного населення, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів. Тому найбільша проблема, яку противник хоче вирішити, - проблема води. І ця проблема може бути вирішена тільки на Слов'янському напрямку. Ті дії, які здійснює ворог і на Покровському, і на Куп'янському напрямках, – достатньо важливі, але, я думаю, що основна увага з часом буде притягнута до Лимансько-Слов'янського та Костянтинівсько-Слов'янського напрямків. Противник докладе максимум зусиль, аби взяти цю ситуацію під контроль", - зауважив генерал.

