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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Повне захоплення Слов'янська та взяття під контроль каналу Дніпро - Донбас: генерал Кривонос про головне завдання наступальної операції ворога

Ірена Моляр
1 серпня, 2025 п'ятниця
21:51
Війна з Росією Карта бойових дій за 12-19 липня

Російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою населення на окупованій частині Донеччині, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

"Вся наша увага прикута до Покровського напрямку. На мій погляд, як військового, найголовніший напрямок ворожих дій – Костянтинівка та Слов'янськ. А головне завдання росіян – провести Костянтинівсько-Слов'янську наступальну операцію з метою повного захоплення Слов'янська і далі взяття під контроль водного каналу Дніпро - Донбас (штучний водотік, що сполучає одні з найбільших річок України - Дніпро та Сіверський Донець, - ред.). Бо найбільша проблема, яка є зараз на території Донбасу, – відсутність системного постачання води", - зауважив Сергій Кривонос.

За його словами, попри те, що росіяни свого часу побудували водогін з річки Дон на Донбас, але більшість грошей, яка була виділена на будівництво, вкрадена, відповідно, це абсолютно не вирішило проблему щодо забезпечення водою. Мешканці окупованого Донецька розповідають, що вода надається протягом декількох годин один раз на три доби.

"Російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою мирного населення, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів. Тому найбільша проблема, яку противник хоче вирішити, - проблема води. І ця проблема може бути вирішена тільки на Слов'янському напрямку. Ті дії, які здійснює ворог і на Покровському, і на Куп'янському напрямках, – достатньо важливі, але, я думаю, що основна увага з часом буде притягнута до Лимансько-Слов'янського та Костянтинівсько-Слов'янського напрямків. Противник докладе максимум зусиль, аби взяти цю ситуацію під контроль", - зауважив генерал.
 

  • Раніше аналітик та журналіст Сергій Гармаш розповів, що на окупованій частині Донеччини через проблеми з постачанням води місцеві мешканці не можуть цивілізовано облаштувати свій побут, а спека влітку погіршує санітарну ситуацію.
  • 1 серпня інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого.
Теги:
Новини
Україна
Донбас
російська армія
Донеччина
окуповані території
Слов'янськ
Костянтинівка
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Лиман
Покровськ
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