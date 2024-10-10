"Черговий виток несправедливості": сержант 38-ї ОБрМП Молодий про законопроєкт із декриміналізації СЗЧ

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Давайте дві моделі візьмемо. Є хлопчина, якого зловили, в бусик запхали, привезли в ТЦК. Гарно одягнений, достатньо освічений, підтягнутий, накачаний, я з ним говорив, як рекрутер, який зараз тут пробує когось знайти, він навіть у комп’ютерах розбирається, знає мову. Ну, нормально, я йому запропонував гарну посаду, яка не є бойовою, бо він там і мову знав, і комп'ютери, тобто це тилова посада, вона дуже потрібна. А він одразу сказав: я не буду служити, я все одно піду в СЗЧ. Я його не відібрав, бо нащо нам ця проблема, він все одно піде, він все одно втече чи з навчального центру, чи потім з підрозділу. Але він же кудись пішов, його кудись послали. Тобто підрозділ отримав хлопця, який піде в СЗЧ не тому, що він втомився чи він навоювався, а тому що він хоче просто повернутися до класного життя: бикувати на дорогах на якійсь своїй дорогій іномарці, сидіти в нічних клубах", - сказав він.

Олександр Молодий вважає законопроєкт несправедливим, адже є різні ситуації.

"І є другий випадок: хлопець, який прийшов у 2022 році, в кінці 2022 року, як доброволець, який повоював на Донеччині, на Херсонщині, який мав поранення, якусь незрозумілу кількість контузій. І в якийсь момент із ним щось сталося, і він пішов у СЗЧ. Тут СЗЧ - і тут СЗЧ, наче тут зняли кримінальну відповідальність і тут, але мотиви різні, люди різні, історії різні. Якщо їх під один рівень заженуть - це знову ж таки черговий виток несправедливості", - додав військовий.