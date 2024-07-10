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Чого РФ не вистачає для масштабного наступу на фронті: Reuters опублікувало думку з НАТО

10 липня, 2024 середа
08:17
Війна з Росією ЗСУ

Високопоставлений чиновник НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу, щоб розпочати великий наступ на фронті в Україні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що для масштабних наступальних дій в Україні Росії необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має. За словами посадовця Росія зазнає "дуже великих" втрат на фронті, намагаючись використати невеликі територіальні здобутки.

"Щоб підтримувати реальні наступальні операції, ми вважаємо, що Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з країн, крім того, що вона вже отримує від Ірану та Північної Кореї. І Володимиру Путіну довелося б оголосити про нову масштабну мобілізацію", - заявив високопоставлений чиновник НАТО.

За його оцінками, Росія зможе зберегти свою військову економіку ще три-чотири роки.

  • Російські терористи намагаються закріпитися в Новоселівці Першій, а також взяти під повний контроль Євгенівку.
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
НАТО
Військові новини
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