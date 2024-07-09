DeepState: росіяни намагаються закріпитися в Новоселівці Першій та взяти під повний контроль Євгенівку
Аналітики з DeepState поділились інформацією з Покровського напрямку: російські терористи намагаються закріпитися в Новоселівці Першій, а також взяти під повний контроль Євгенівку
Про це DeepState повідомляє у Telegram.
За інформацією джерела, сьогодні на ділянці біля Новоселівки Першої - черговий важкий день. Росіяни зі сходу та півночі намагаються увійти у населений пункт.
"Важка ситуація і на околицях Євгенівки, де противник проводив штурмові дії з метою витіснити Сили Оборони з села та навколишніх посадок. Ситуація біля останнього села уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Фото: DeepState
- Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Основні зусилля росіяни зосереджують на Покровському напрямку. Там відбувається 35% від усіх атак.
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