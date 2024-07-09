DeepState: росіяни намагаються закріпитися в Новоселівці Першій та взяти під повний контроль Євгенівку

Про це DeepState повідомляє у Telegram.

За інформацією джерела, сьогодні на ділянці біля Новоселівки Першої - черговий важкий день. Росіяни зі сходу та півночі намагаються увійти у населений пункт.

"Важка ситуація і на околицях Євгенівки, де противник проводив штурмові дії з метою витіснити Сили Оборони з села та навколишніх посадок. Ситуація біля останнього села уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState